Viljandis napib joogivett

Aktsiaseltsi Viljandi Vesi juhataja Toomas Porro sõnul on rike Paalalinnas olevas veetöötlusjaamas, aga selle põhjus polnud kella 9.20 ajal veel selge. Töötas üks avariipump ja see andis vähesel määral vett linna torustikku.

Viljandi ettevõtetes ja elumajades on vett hooti. Vahepeal on surve tugevam ja vahepeal kaob see täielikult. „Probleemiga tegeldakse,” kinnitas Porro.

Viljandi Veevärk on ehitamas puurkaevudest koosnevat avariisüsteemi, puhuks kui sellised rikked veetöötlusjaamas juhtuvad. Praegu on rajamisel esimene puurkaev Männimäele, kuid see veel ei tööta ning vett torustikku ei anna. Kokku tahab veefirma rajada neli-viis taolist puurkaevu.