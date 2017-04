Sakala suusaklubi korraldab homme Viljandi suusasarja viimase, kolmanda osavõistluse. Paraku peetakse see jooksuvõistlusena. Ühisstart antakse kell 18 Trepimäe otsast. Ringi pikkus on ligemale kaks kilomeetrit ja jooks lõpeb tõusuga Trepimäest. Pärast võistlust on sarja paremate autasustamine suusabaasis Ranna puiestee 6.