15. aprilli Sakalas ilmunud artiklis «Vaidlus metsade üle – kas teadusega lõhnastatud kära või põhjendatud mure?» on läinud vahetusse arvud Viljandimaa raiestatistikas. Õige on, et 2005. aastal raiuti Viljandimaal 21 000 hektarit metsa, millest 2170 hektarit moodustas lageraie, ning 2015. aastal oli Viljandimaa raiemaht 11 000 hektarit, sellest 4284 hektarit lageraie. Artikli autor Marek Tiits palub vabandust.