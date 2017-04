Esialgu keevitajaks saada ihanud Helen Jonov on õnnelik, et hoopis pagari-kondiitri ameti kasuks otsustas. Möödunud suvel asutas neiu oma ettevõtte Heleni Tordituba ja on esimese üheksa kuuga küpsetanud rohkem kui kuussada ainulaadset torti.

FOTO: Elmo Riig