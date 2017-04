Neljapäeval algab järvejooksude ja kepikõnni sari

Viljandi järvejooksude sari koosneb kuuest ligemale 12-kilomeetrisest etapist ümber järve kulgeval terviserajal. Nagu eelmistel aastatelgi, on stardiaja valik vaba, see tähendab, et startida võib Viljandi tennisemaja juurest ajavahemikus kella 17–19.

Taas on võimalik kaasa lüüa kepikõndijatel, nende stardiaeg on kella 17–18. Lisaks pakume neile eakamatele kepikõndijatele, kes ei taha läbida kogu ringi ümber Viljandi järve, võimalust valida oma võimetele vastav distantsi pikkus. Ürituse 21-aastase ajaloo jooksul on distantsi läbinud 520 jooksjat ja 323 kepikõndijat, neist kuus meest on teinud juba rohkem kui sada ringi ümber Viljandi järve.

Iga osavõtja saab 2 eurot maksva osalejakaardi, millele kantakse kõik tema jooksud ja distantsi läbimise aeg, kuigi selle põhjal üldist paremusjärjestust ei määrata. Sügisel selgitatakse kiireim jooksja, keda autasustatakse Elmar Ardma nimelise karikaga. Kiireima selgitamiseks liidetakse neli paremat etapiaega.

Osavõtjad, kelle jooksukaardil on märge vähemalt neljast jooksust või kepikõnnist osavõtmise kohta, saavad kleepsu ning nende vahel loositakse sügisel välja spordivarustust ja meeneid.

Jooksu algus ja lõpp on tennisemaja juures, kus saab ümber riietuda ja pesta. Riietusruum suletakse kell 20.

Ootame kõiki tervisespordisõpru eeloleva neljapäeva õhtul tiirule ümber Viljandi järve.