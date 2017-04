Õhtul süttivad Huntaugul südamelõkked

Linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer on varem öelnud, et kuna ilmaprognoos muutub praegu väga kiiresti, võib juhtuda, et eriti halva ilma korral kolitakse hoopis Kondase keskusesse. Nüüdseks on otsustatud, et ettevõtmine siiski Huntaugul toimub. „Ilmateade lubab, et alates nüüdsest vihma ega lund ei saja ning on päikest. Sündmuse mõte on ju ikkagi, et lõkked lõõmavad õues ning pasitab ilus järvevaade,“ rääkis Volmer. Ehkki kõik huvilised on kohale oodatud, soovitas ta soojad riided selga panna, sest õues on jahe. Lõkke ääres saab end soojendada ning kohapeal sooja jooki ja sööki osta.

Õhtu algab kell 19 Viljandi linnapea Ando Kivibergi tervituskõnega, pärast seda jutustab ajaloolahuviline Heiki Raudla Viljandi ja Eestiga seotud lugusid. Umbkaudu kell 19.45 kuulatakse ülekande vahendusel president Kersti Kaljulaidi EV100 avapeo kõnet ning pärast seda süüdataksegi tuled. Musitseerivad Paul Neitsov ja Ruslan Trochynskyi.