Maailma suurim poekett viib Viljandi robotid USA-sse laiali

Kui palju pakiroboteid Männimäe tööstusrajoonis töötavast Cleveroni tehasest sel või järgmisel aastal USA-sse saadetakse, ei tohi Cleveroni juht Arno Kütt öelda. Ärisaladus ei luba tal avaldada ka seda, kui palju need maksavad.

Hiiglaslikud mõõtmed

Juba mitu aastat on 12 000 kauplust pidav Walmart pakkunud võimalust, et ostja saab veebis vajaliku kauba välja valida ja selle eest maksta ning seejärel jääb tal üle minna poodi, kus talle kottidesse pakitud kaup väljastatakse. Iga nädal kasutab sellist ostmisviisi 140 miljonit klienti. Seni on kauba kätte andnud inimesed, kuid tulevikus asendatakse nad robotitega.

Et niisugused letid töötavad praegu 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas, on tõenäoline, et üks robot võib asendada kuni kümmet inimest. 1,5 miljardi dollari suuruse päevakäibega Walmartis töötab kokku 2,3 miljonit inimest.

Cleveron hakkab laienema

Kõige suuremat heameelt tegi Arno Kütile Walmarti asepresidendi Mark Ibbotsoni hinnang: ta nimetas Viljandis tehtud pakirobotit oma isiklikuks lemmikuks. Walmarti kauplustesse minevad robotid värvitakse oranžiks ja neile kirjutatakse suurelt peale «Pickup». Kõik robotid võtab USA-s vastu ja paneb kauplustesse üles Cleveroni lepingupartner Bell and Howell, kellega paar aastat tagasi sõlmitud leping kuni 15 000 pakiroboti Põhja-Ameerikasse müümiseks Cleveroni Walmarti kauplustesse aitas. «Kõigile robotitele jääb peale ka Cleveroni logo,» kinnitas Kütt.

Kaheksa kuud kestnud katsetamise ajal oli Walmarti kauplustes kuus pakirobotit. Nüüd hakkavad USA-sse robotid minema peaaegu iga päev. Tootmisvõimsust praegu jagub, aga Cleveronil on kavas laiendada tehnoloogiaarendusüksust.

«Uued tooted, millega tegeleme, vajavad mahukaid uuringuid ja katsetamisi. Plaan on laiendatavasse arendusüksusesse luua veel 20–30 spetsialisti töökohta,» rääkis Kütt. Uus arenduskeskus ehitatakse Cleveroni senise tehase kõrvale ning töökuulutused on juba ettevõtte kodulehel üleval.