2014. aasta lõpus avastasid Soomaa rahvuspargis elavad inimesed, et RMK planeerib kaitseala 160 hektaril puid langetada. Ilmnes, et riik soovis kaitsealal raiuda, ilma et oleks hinnatud keskkonnamõju. Inimesed astusid riigi plaanidele vastu.