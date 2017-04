"Jazzkaare" linnaruumiprojekt tuleb esmaspäeval viljandlasi muusikaga rõõmustama

Põnevaid muusikalisi üllatusi on Viljandis oodata esmaspäeval, 17. aprillil. Maitsva lõunasöögi kõrvale pakutakse meeleolukat muusikat kohvikutes Time Out ja Herr Artur. Lisaks viivad meie muusikud džässinoodid kahte Viljandi kooli ning muusikapalad hakkavad kõlama kultuuriakadeemia koridorides.

Peale selle täidavad muusikud džässiga Viljandi linnaraamatukogu esise ning päevale annavad koos muusikutega lõpuakordi kunstikooli õpilased, kellega käe all valmivad ostlejate silme all muusikast inspireeritud kunsttükid. Muusikast ei jää ilma ka samal päeval pealinna rongisõidu planeerinud muusikahuvilised, sest Viljandist tagasi Tallinna viib projektimeeskonna ning ülejäänud inimesed lõbus džässivagun.

Linnaruumiprojekt sai alguse 2010. aastal ning see on aastatega jõudsalt kasvanud ja laienenud. Tänavu tehakse projekti kaheksandat korda. Sel puhul korraldatakse üle saja aktsiooni ning peale Tallinna jõuavad muusikaüllatused Tartu, Pärnu, Viljandi ja Harjumaa tänavatele. Festival "Jazzkaar" on sel aastal 28. korda ning kestab 21.–30. aprillini.

Projekti ja selle sündmuste kohta saab lähemalt uurida veebilehelt http://www.jazzkaar.ee/ .