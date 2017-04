Milline on autojuhi tavaline reaktsioon, kui ta märkab roolis olles politseiautot? Jalg tõuseb gaasipedaalilt ja kui telefon juhtub kõrva juures või peos olema, rändab see kiiresti kuhugi allapoole. Kes see ikka tahab trahvi maksta. Teinekord võib aga rikkumisele järgneda midagi hoopis meeldivamat. Näiteks kohtumine lõbusa ja heatahtliku politseinikuga klassiruumis.