Huvilisi oodatakse täna ümber järve treeningjooksule

Kell 16 antakse Viljandi staadionil künnipäeva treeningjooksul osalejatele ühine start. Osavõtumaksu sellel jooksul ei küsita, rinnanumbreid ei väljastata ning lõpuprotokolli ei koostata. Küll aga saab igaüks staadionile paigaldatava kella abil fikseerida oma lõpuaja.

See on kolmas künnipäeva jooks ümber Viljandi järve ning varasematel aastatel on sel olnud sadakond osalejat.

Ümber Viljandi järve jooksu korraldajad on treeningjooksu seadnud 14. aprillile, sest see on vanarahvakalendri järgi künnipäev.

«Selleks päevaks pidid põllumeestel olema kõik põllutööriistad korras ja tööks valmis ning et põld hästi vilja kannaks, künti sel päeval ka üks vagu,» rääkis jooksu peakorraldaja Mati Jürisson. «Sümboolselt on see päev, kui ka jooksusõbrad saavad oma sportlikku vormi proovida ning esimese väikese võistluse maha pidada.»

Reede viimasel minutil lõpeb 1. mai suurjooksule registreerimise kolmas voor. Seni on end jooksule ja kepikõnnile kirja pannud rohkem kui 3200 inimest. Kolmanda vooru lõpuks tasub end registreerida kõigil neil osalejatel, kellele on tähtis koht stardikoridoris ning mullusest jooksust ette näidata tubli tulemus. 15. aprillil hakatakse stardiprotokolli koostama ning seejuures võetakse aluseks eelmise aasta lõpuprotokoll.

Ümber Viljandi järve jooks on Eesti kõige pikemate traditsioonidega rahvaspordivõistlus, mis tänavu saab teoks juba 88. korda. Esimest korda joosti ümber järve 1928. aastal. Jooksu start on igal aastal 1. mail kell 12.