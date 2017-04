Võhmas tutvustatakse tavamullas kasvatatavaid rododendroneid

Sel päeval astub rahva ette dendroloog, kirjanik ja rodosõber Urmas Roht. Ta mängib ka lõõtspilli ning hiljuti Võhmas peetud aianduskonverentsil alustas oma ettekannet ühe polkaga.

Seekord räägib ta ka tavamullas kasvatatavatest rododendronitest.

„Ehkki inimeste teadvusse on juurdunud sõnapaar rododendronid ja turbapeenar, siis tegelikkus on pikkade sammudega edasi läinud ja tavamullas kasvavad igihaljad rodod on saanud tõelisuseks. Pealegi pole see uudis üldse värskete killast, sest juba 1990. aastate lõpul toodi Eestisse esimesed tavamullas kasvavad igihaljad rodosordid,“ tõdes Urmas Roht.

Kohapeal müüakse mitmesuguseid rododendroneid, ka selliseid, mida saab kasvatada tavamullal. Taimi müüakse teabepäeva alguses ja lõpus.