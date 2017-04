Munamöll käib täistuuridel

„Ilmselgelt ostetakse mune pühade puhul rohkem ka värvimiseks, sest kõige nõutumad on valged munad,“ rääkis ta.

Mune on tavakohasest rohkem müügikohta toonud ka Viljandimaa talunikud. OTT-i poes pakutakse kodumaiseid mahemune. Müügile on toodud ka helesiniseid mune, mis nüüd pühade eel samuti hästi kaubaks lähevad. Kauplus on avatud ka laupäeval.

Peep Talimaa sõnutsi on muna ka muul ajal väga nõutud kaup, sest see on üks paremaid ja täiuslikumaid toiduaineid, milles on kõik vitamiinid peale C-vitamiini ning väga palju proteiini. Muna on fosfori-, väävli-, raua-, vase-, kaaliumi- ja naatriumiallikas, kuid organism omastab neid aineid täielikult siis, kui mao ja soolestiku limaskest on terve. Tervele organismile piisab vajalike ainete saamiseks kahest kanamunast nädalas.