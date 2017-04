Juubeliaasta avapäev kulmineerub Kurgjal

Juubeliaasta toimkonna teatel lähevad omaaegset kubermangupiiri vallutama üksnes väikesed eriettevalmistusega rühmad, sest see ligi 400-kilomeetrine tee Peipsi järvest Tõstamaani on kohati raskesti läbitav ja puudutab looduskaitsealasid, kus pesitsevaid haruldasi linnuliike pole lubatud häirida.

Kõik ülejäänud aktiivsed inimesed saavad osalemiseks valida kunagise piirijoone lähikonnas 18 rahvamatka marsruudi vahel, mis toovad mööda väiksemaid ja suuremaid teid üheksasse kogunemispaika. Kohtadeks, kuhu suurt matkajate hulka oodatakse, on Avinurme, Sadala, Päinurme, Oisu, Lelle, Kurgja, Järvakandi, Lõpe ja Tõstamaa. Igasse sihtpunkti matkatakse mööda kaht marsruuti. Need läbivad mitmesuguseid maastikke ning tarvitavad eri tüüpi teid alates asfalteeritud teedest ja lõpetades metsaradadega. Muu hulgas saavad huvilised valida teekonda pikkuse järgi. Nii näiteks saab kõige lühema, kolmekilomeetrise matka läbi teha lapsevankriga või ratastoolis. Mõnele pikemale marsruudile on seevastu kõige paslikum minna hoopis jalgrattaga. On ka üks kanuumatk.

Pange varakult kirja

Täpsem teave rahvamatkade kohta on Eesti Vabariik 100 ametlikus veebikodus ev100.ee. Samal lehel saab end osalejana kirja panna. Eelregistreerimine kindlale marsruudile tagab stardipunktis nimelise kaelakaardi ja kogunemispaigas kausi sooja suppi.

Kõik üheksa kogunemispaika on rahvamajade juures, mistõttu suudavad need vastu võtta piiratud arvu külalisi – väiksemad paarsada, suuremad poole rohkem. Seegi on põhjus, miks korraldustoimkond palub tulijatel end kindlasti varem registreerida, samamoodi, nagu seda on harjutud tegema suurte rahvaspordiürituste puhul.

Lõppeb peoga

Piirimatkajate kulgemist vahendab rahvusringhääling nii oma veebiportaalis kui ka tele-eetris. Hetkel, mil lõpetab viimane piirimeeskond, kustub ETV stuudioekraanil ka viimane piirilõik. See on riigi juubeliaasta avapäeva tipphetk, mille järel algusega kell 17.45 astuvad Kurgja talumuuseumis peetaval lühipeol üles suvise noorte laulu- ja tantsupeo kollektiivid, sidudes ühte EV100 avasündmuse sõnumi «Meie maa» ning noorte endi sõnastatud laulupeolubaduse «Mina jään». Ühtlasi pöördub Kurgjalt eestimaalaste poole president Kersti Kaljulaid.

ERR teeb kontserdist otseülekande. Samal ajal vahendab Sakala digileht kohapealt vahetuid peo- ja matkamuljeid.

Päeva lõpetuseks on inimesed kõikjal Eestis oodatud süütama lõkkeid ehk südametulesid.