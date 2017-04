Suur lumesadu läheb meist ilmselt mööda

Sakala palus kommentaari anda riigi ilmateenistuse ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptikul Taimi Paljakul, kes tõdes, et aprillis võib ilm olla üsna heitlik.

Ta analüüsis valitsevat olukorda ja ütles, et lihavõttepühadeks pöördub õhuvool põhja nii Eestis kui Soomes ja nõnda on arktilisele külmale otsetee valla nädala lõpuni ning ka uue nädala algul.

«Madalrõhkkondade liikumistee on aga päevast päeva olnud ilmamudelitele mängukanniks ja mõni neist on ka rohket lund tõotanud,» nentis Paljak. «Viimase trendi järgi suunduvad järgmised Läänemere õhuruumi jõudvad keerised Eestist kaugema kaarega mööda ning meile suusa­lund ei too.»

Sünoptik tõdes, et kõrg- ja madalrõhkkonna piirimail on siiski mõned sajuhood lume ja lörtsina võimalikud – seda eelkõige reedel ja taas esmaspäeval. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest ja on tuntav, üksnes vaikne laupäev peaks oma nime vääriline tulema.

Ööd on ilmateenistuse prognoosi järgi selgemad ja õhutemperatuur langeb kuni viie, kohati kuni kaheksa külmakraadini. Pühade ajal on ööd külmemad eelkõige Virumaal, aga uue nädala algul võib selgem öö ka mujal termomeetri näidud alla viie külmakraadi langetada. Vaid meretuulega rannikul jääb temperatuur nulli lähedale. Päeviti tõuseb õhutemperatuur ühe kuni kuue soojakraadini, Kirde-Eestis on see nullis või jääb pisut alla selle.

«Uue nädala keskpaigas ilm üürikeseks leebub, kuid paraku ei tarvitse see trend püsiva loomuga olla ning kõledus võib uuesti tagasi murda,» märkis Paljak. «Nõnda kinnitab aprill oma tuntust muutliku meelega kuuna. Kui aprilli esimene kolmandik hoidis temperatuurikõvera keskmisest 2–9 kraadi kõrgema, siis järgmine kolmandik tuleb külmapoolne ja kompenseerib kuu alguse uljuse.»