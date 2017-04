Reedest algab tuleohtlik aeg

Kevade ja ilusate ilmade saabudes on järsult tõusnud maastikutulekahjude arv. Kiiresti kasvanud maastikupõlengute arv viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Lähtuvalt sellest määratakse päästeameti peadirektori käskkirjaga tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil 14. aprill. Päästeamet juhib tähelepanu sellele, et kulupõletamine on Eestis keelatud aasta läbi.