Abipolitseinikud tutvustavad oma tegevust

Nädala vältel tutvustavad vabatahtlikud korrakaitsjad koolides abipolitseinikuna tegutsemise võimalusi, tutvustavad tööks vajalikku varustust ning jagavad oma kogemusi väljakutserikkas politseitöös.

«Tänu abipolitseinikele on Eesti parem koht, kus elada,» ütles politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, kelle sõnul on korrakaitsjad oma vabatahtlike partnerite üle väga uhked. «Tuhat tublit naist ja meest toetavad politseid nii patrullis kui liiklusohutuse tagamisel, nii ennetusüritustel kui piiri valvamisel. Iga tund ja minut, mille abipolitseinik isiklikust ajast teiste inimeste nimel pühendab, on heategu, mis muudab Eesti turvalisemaks meile kõigile,» kõneles Elmar Vaher.

Eesti abipolitseinike kogu esimees Dein-Tom Tõnsing kinnitas, et abipolitseinikud on oma kodukohas hinnatud mõttekaaslased, kelle poole turvalisuse küsimustega tihtilugu pöördutakse. Tema sõnul on viimaste aastate vältel abipolitseinikuks kandideerijate hulk märgatavalt kasvanud.