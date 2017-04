Esimene kuu tõi kinno linnatäie filmisõpru

Centrumi kino enam vaadatud filmide edetabelis on teisel kohal eestimaine seikluskomöödia «Sangarid». Populaarsuselt kolmas on viljandlaste seas koguperefilm «Smurfid 3». Uus kino on selle juhi Kunnar Viira sõnul hästi vastu võetud.

«Esimene kuu on kinno toonud palju filmisõpru ning esmane tagasiside näitab, et viljandlaste huvi filmimaailma vastu on suur. Näeme, et siinmail on kino kaua oodatud, ning võib öelda, et otsus Viljandisse kino rajada on end igati õigustanud,» rääkis ta. «Viljandlased on tõeline kinorahvas.»

Viljandis nii nagu ka mujal Eestis käiakse enim kinos nädalavahetustel ning lemmiknäks filmivaatamise kõrvale on popkorn.

Suure filmivaliku ning kõrgtasemel heli- ja pildikvaliteediga Forum Cinemase Centrumi kino mahutab kahes saalis kokku 255 vaatajat. Selle ehituse koguinvesteering ulatus 1,6 miljoni euroni.