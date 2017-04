Viljandisse elama saadetud Süüria pere viibib Saksamaal

Saksamaale läks perekond täies koosseisus: isa, ema, kolm poega ja tütar.

«Et asi puudutab delikaatseid isikuandmeid, siis täpseid detaile teiste inimeste reisimise kohta me mõistagi välja anda ei saa,» ütles pagulaste aitamisega tegeleva mittetulundusühingu Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson. «Pere vastutab ise oma tuleviku ja otsuste eest, sealhulgas arvete tasumise ja koolis püsimise eest.»

Üürikulude katmise otsustab Jansoni sõnul omavalitsus ja toimetulekutoetuse õigeaegse taotlemise eest vastutab pere. «Meie saame vaid nõustada, infot anda ja vajaduse korral meelde tuletada,» selgitas ta.

Janson märkis, et tugiisikud on olnud perega kontaktis ning pereliikmed teavad, et kui nad iga kuu 20. kuupäevaks omavalitsuse sotsiaalosakonda ei lähe, ei maksta nende eluasemekulusid kinni. Nad teavad sedagi, et kui nad pärast siinse korteri kaotamist tagasi pöörduvad, peavad nad edaspidi uue korteri üürimisega seotud kulud ise katma.

Janson selgitas, et kui pagulased on 180 päeva jooksul ära rohkem kui 90 päeva, viibivad nad teises riigis seadusliku aluseta ning siis võidakse nad Eestisse sunniviisil tagasi saata.

Viljandi linnavalitsuse sotsiaalameti toetuste spetsialist Karin Kiis selgitas, et toetuse taotlemine ei ole kohustus, vaid on õigus. Toimetulekutoetusega tagatakse inimesele toimetulekupiir, mitte ei maksta konkreetselt eluasemekulusid kinni.

«Toimetulekutoetust saab taotleda sotsiaalametis kohapeal, põhjendatud vajaduse korral võetakse taotlusi vastu ka posti ja e-posti teel,» lisas Kiis.

Seda, kes praegu perekonna korteri üüri tasub ning millal perekond viimati linnalt toimetulekutoetust sai, sotsiaalamet ei avalda. «Et sotsiaaltoetuse taotlemine ja saamine on olemuselt väga isiklik teema, siis neid andmeid sotsiaalamet ei avalikusta,» lausus Kiis. «Samamoodi ei avalikusta me kooli ja lasteaeda puudutavat infot, sest see puudutab pereelu üksikasju.»

Perekond elas Süüria loodeosas Aleppo linnas. Möödunud aasta 24. augustil jõudsid nad Tallinna lennujaama, kust nad otse Viljandisse sõidutati. Teisi riike peale Eesti neile elamiseks ei pakutud.

Möödunud aasta novembris rääkis pereisa Sakalale, et nad elavad Viljandis lihtsat elu: vanemad käivad neli korda nädalas keelekursustel, kaks poega õpivad Jakobsoni koolis ning väiksemad lapsed käivad lasteaias.

Siis ütles pereisa, et nad on õnnelikud, et Viljandis elada saavad, ega plaani siit lahkuda. «Me tunneme ennast siin turvaliselt,» ütles pereisa ning lisas, et Viljandi on elamiseks vaikne ja hea koht.