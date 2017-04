Coop poodide sulgemist ei kinnita ega välista

Piiriäärsetes poodides muremõtteid tekitanud päevakorrapunkti leidis üles Rahvusringhääling. Coop Eesti kommunikatsioonijuhi Martin Miido hinnangul toodi see liiga rutakalt avalikkuse ette, kuid tollal päevakava kommenteerides märkis ta, et sulgemisotsust ei saa välistada.

Jutt käis kuuest Coopi kaubamärki kandvast kauplusest, mis on Lõuna-Eestis. Koosolekul oli Miido sõnul plaanis leida viise, kuidas hoida kauplusi käigus olukorras, kus piirikaubandus õgib nende käivet.

Ka nüüd kordas kommunikatsioonijuht varem öeldud sõnu, et niisugused koosolekud on osa täiesti tavapärasest tööprotsessist. Seda, kas Coop siis ikkagi otsustas sel koosolekul mõne piiriäärse kaupluse sulgeda, ta ei kinnitanud ega lükanud ka ümber.

«Ühegi kaupluse avamine ja sulgemine ei toimu üleöö ning juhul, kui mõni selline otsus peaks vastu võetama, informeeritakse sellest esmalt oma töötajaid,» rääkis Miido. «Seejärel teavitatakse teisi koostööpartnereid ja asjasse puutuvaid osalisi ning alles siis saame sellest informeerida avalikkust.»

Kommunikatsioonijuht lisas, et kindlasti informeerib Coop igasuguse olulise muudatuse korral nii kohalikku klientuuri kui ka avalikkust piisava ajavaruga.

Lõuna-Viljandimaal Abja, Halliste ja Karksi vallas ning Mõisaküla linnas kannavad Coopi kaubamärki üheksa toidu- ja esmatarbekauplust, ehituspood, kaubamaja ning kaks toitlustusettevõtet, mis kuuluvad Abja Tarbijate Ühistule.

Ühistu juhataja Laili Lamp ütles juba veebruaris, et Abja Tarbijate Ühistu langetab oma kaupluste saatuse üle otsuseid iseseisvalt, mitte pealinnast antavate käskude järgi. Abja Tarbijate Ühistu on iseseisev ettevõte ja Coop on lihtsalt ühtne kaubamärk.

Küsimusele, kas vahepeal on Coopi juhid Abja Tarbijate Ühistuga ühendust võtnud ja poodide sulgemisest rääkinud, vastas Lamp, et sel teemal nad omavahel rääkinud ei ole.

«Kui meie peaksime mõne oma kaupluse sulgema, siis näiteks sellepärast, et ostjad kaovad ära,» lausus ta. «Seda otsustab Abja Tarbijate Ühistu, aga praegu me seda meelt pole ning ühtki poodi kinni panna ei plaani.»

Läti piiri lähedal asuvate kaupluste saatus tõusis jutuaineks pärast seda, kui Eesti valitsus oli korduvalt tõstnud alkoholi- ja kütuseaktsiisi. Nii hakkas Eesti lõunapiiri lähedal elav rahvas senisest enam käima alkoholi, kütust ja ka muud kaupa ostmas Läti poolelt.