Võhma koolis avati õpilaskodu 2008. aastal ning veel eelmisel õppeaastal oli lapsi seal piisavalt. Nüüd on kokku lepitud, et juuni alguses pannakse õpilaskodu lõplikult kinni.

12-kohalises Võhma kooli õpilaskodus elab praegu kolm last ning pärast hiljutist koondamist on seal kaks töötajat. Kulu ühe lapse kohta on muutunud nii suureks, et kui kooliaasta läbi saab, paneb linn õpilaskodu kinni.