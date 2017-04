Aivar Trallmann on samasugune Viljandi kaubamärk nagu Ugala teater ja lossimäed. Tema eestvedamisel igal aastal teoks saav vanamuusikafestival ning sajad džässi- ja muud kontserdid on kohaliku kultuurielu lipulaevad. Vabal ajal too jutukas askeldaja aga hoidub rahvasummadest ning kolistab köögis pottide ja pannidega.