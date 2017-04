Kaitseminister tuleb isamaalist haridust tutvustama

Kaitseminister allkirjastas märtsi keskel koos Kaitseliidu ülema Meelis Kiiliga programmi, mis annab riikliku suuna ja raha, et laiendada noorte isamaalist haridust.

Margus Tsahkna sõnul on tähtis, et noored saaksid võimalikult varakult arusaamise oma riigist ja sellest, et igaühe roll on ülioluline. «Isamaaline haridus annab noortele elus hakkama saamise oskusi ja kasvatab neid ühiskonnaelus aktiivselt osalevateks kodanikeks,» ütles Tsahkna.

Programmi eesmärgi kohaselt peab tulevikus olema senise 7000 noore kõrval olema rohkem lapsi, kel on tasuta võimalus osaleda Kaitseliidu noorteorganisatsioonide suvelaagrites ning Noorte Kotkaste ja Kodutütarde tegevuses. Tänavu korraldatakse Kaitseliidu malevates suvelaagrid laiendatult, et kaasata veerandsadat noortejuhti. Nemad omakorda loovad võimaluse 300 uuele noorele osaleda Kaitseliidu noorteorganisatsioonide töös.

2018. aastal organiseeritakse 1000 noorele suvelaager, kuhu oodatakse 300 kodutütre ja noorkotka kõrval osalema veel 700 uut noort.