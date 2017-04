Viljandimaale plaanitakse rajada biogaasitanklat

Toetust antakse projektidele, mis panustavad biometaani tarnimisse ja tankimisvõimaluse pakkumisse avalikus lahus- või võrgutanklas. Rahastuse saavad tanklad võtavad endale kohustuse pakkuda transpordikütusena biometaani, mis aitab vähendada transpordis tekkiva CO₂ hulka.

«Huvi toetuse vastu on väga suur. Surugaasitanklate rajamise soov katab peaaegu kogu Eesti ning paljudesse linnadesse planeeritakse rajada samaaegselt lausa mitut tanklat. Tanklate levik julgustab ka gaaskütust tarbivate sõidukite laiemat kasutuselevõttu,» ütles KIK-i energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja.

31-st plaanitavate boimetaantanklate taotlustest üks on esitatud Viljandimaalt.

Eelmise aasta taotlusvoorus rahastati kolme tanklaprojekti summas 440 000 eurot, mille tulemusena tekib surugaasi tankimise võimalus Võru linna, Jüri alevikku ja Tallinna Sikupilli asumisse. Kolme tankla abil planeeritakse järgmise 10 aasta jooksul võtta transpordisektoris kasutusele 225 tonni biometaani ning saavutada CO₂ kokkuhoidu ligikaudu 4300 tonni. Võru tankla on praeguseks töövalmis ning seda kasutavad peamiselt maakonnaliinide bussid. Teised tanklad peaksid valmima käesoleva aasta lõpuks.

KIK-i kaudu suunatavate toetuste eesmärk on biometaani tarbimise ja tarnimise käivitamine, et aidata kaasa taastuvenergia transpordi eesmärgi saavutamisele. Eesti on võtnud eesmärgiks tõsta taastuvenergia kasutamine transpordisektoris 10 protsendini aastaks 2020. Biometaan on keskkonnasõbralikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused ning selle kasutamine aitab parandada Eesti energiajulgeolekut.