Viljandimaa poliitik ja riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ei välista võimalust, et üks, kes IRL-i esimehe kohta püüdma läheb, on tema.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) volikogu esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et pikemas plaanis on tema kodupartei, Vabaerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ühinemine vajalik. Selles, et praegu raskustes siplev IRL püsima jääb, ta aga ei kahtle.