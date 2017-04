Laupäeval tekitas viljandlastes elevust Männimäel Eliise kaubamaja taga maandunud must helikopter. Et teist täpselt sellist lennumasinat Eestis ei ole, sai kiiresti selgeks, et siia oli lennanud suurettevõtja Oleg Gross. Üle Eesti 56 toidukauplust pidav aktsiaselts OG Elektra tahab jala maha panna ka Viljandimaal, kus tal seni pole ühtki poodi, ning seda eesmärki ärimehe reis täitiski.