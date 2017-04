Tühjalt seisvast majast avastati surnud mees

Majal oli aken puruks löödud ning mees lebas voodis teki all. Tõenäoliselt oli surm saabunud mitu kuud tagasi, sest surnukeha oli mumifitseerunud. Politsei on saatnud surnukeha ekspertiisi, et teha selgeks surma põhjus. Mingeid väliseid vigastusi või vägivalla tundemärke ei leitud.

Teadaolevalt olid omanikud maja viimati kontrollimas käinud eelmisel suvel ning siis oli hoone tühi.

Seni pole politseil õnnestunud surnukeha tuvastada.