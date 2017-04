MA POLE VIST paar-kolm kuud Coca-Colat joonud, aga aprilli algusest saadik on tahtmine minna poodi seda ostma. Lihtsalt sedavõrd palju on räägitud limonaadist. Võimupoliitikud arvavad, et nad on limonaadis leidnud meie rahva vaenlase ja vaenlase pealt tuleb ju teenida. Või noh, vaenlane tuleb maksustada. Aga lõpuks teeb see sama välja.