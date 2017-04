Maanteeameti ennetuskampaania «Kui juhid, siis juhi» tahab liiklejatele meelde tuletada, kui ohtlikud on kõrvalised tegevused autoroolis. Need segavad juhti, tema pilk on teelt eemal, kõne valimiseks tuleb käsi roolilt võtta, vestlus või muud helid hajutavad tähelepanu ning mõtted on mujal kui autojuhtimisel.