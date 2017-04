Vihmata kevad toob päästjatele tegevust

Läinud reedel kella 11.19 ajal süttis Viljandi vallas Aindu külas varem põletatud lõkke jäänustest 0,3 hektarit kulu. Lõkke põletajatele selgitati ohutusnõudeid ja anti korraldus lõket kuni selle täieliku ärapõlemiseni valvata.

Laupäeval kella 19.47 ajal süttis Abja-Paluojal Aia tänaval hooletust lõkkepõletamisest paarkümmend ruutmeetrit kulu, mille päästjad kustutasid. Lõket põletavale naisele selgitati, et tema ülesanne on tagada, et põleng ümbrusele ei leviks. Selleks tuleb lõkkease mittepõleva pinnase või kividega ümbritseda, lõket valvata ja hoida käepärast esmased kustutusvahendid. Tuulise ilmaga on lõkke põletamine keelatud.

Pühapäeval kella 11.57 paiku süttis Karksi-Nuias Põllu tänaval äravisatud tuhast prügikonteineri sisu. Päästjad kustutasid põlengu. Kell 12.47 süttis Viljandi vallas Pulleritsu külas traktori summutist lennanud sädemest 50 ruutmeetrit kulu. Traktori omanik alustas ämbriga vett loopides kulu kustutamist, päästjad aitasid tal selle töö lõpule viia.