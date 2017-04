Keskkonnaamet kutsub avastusradadele

Õuesõppepäevast, 14. aprillist 14. maini on igas Eesti maakonnas avatud vähemalt üks linnakeskkonnas paiknev virtuaalne rada, mida saab läbida nutiseadme abil. Raja läbimine jalgsi võtab aega 1-2 tundi. Igal rajal on ligikaudu 15 kontrollpunkti, mida läbides saavad osalejad ennast proovile panna ning saada kodulinna loodus- ja kultuuriobjektide kohta uusi teadmisi.

Viljandis algab rada lauluväljaku lähedalt Viljandi mõisa juurest ning teine meie maakonda jääv rada on Lahmuse pargis.

Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik ütles, et rajad sobivad hästi VI–XII klassi õpilastele ja õpetajatele õuesõppetunni tegemiseks. «Tänapäeval on nutitelefon peaaegu igal õpilasel ja selle kasutamine õppetöös on muutunud igapäevaseks. Oleme õpetajatele koostanud ka eraldi metoodilise juhendi, et neil oleks kergem tundi ette valmistada,» rääkis Kivistik.

Raja läbimiseks tuleb end registreerida mängijana veebilehel www.avastusrada.ee. Lehel saab valida sobivas kohas paikneva raja. Keskkonnaameti uusi radasid ühendab pealkiri «Liigu ja õpi Avastusrajal 2017!».

Avastusrada on nutiseadme veebilehitsejas töötav rakendus, mille abil saab luua õues interaktiivseid radu, ja see tehti kahe aasta eest keskkonnaameti ja Tallinna ülikooli koostöös.