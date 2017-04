Oleg Grossi helikopter maandus kaubamaja taga

Virumaa Teataja andmetel on selle lennumasina puhul tegemist on suurima mahutavusega ühemootorilise kopteriga, mis on valmistatud Prantsusmaal ja mida kasutatakse palju näiteks meditsiiiniteenistuses. Paari aasta vanusena on sellise mudeli hind suurusjärgus kuni kolm miljonit dollarit. Selline kopter ei ole ainulaadne mitte ainult Eestis, vaid ka näiteks Skandinaavias.

Sama kopter on varemgi armastanud maanduda õhusõidukile ebaharilikes kohtades nagu näiteks Lasnamäel. Eraisikust kopterijuht võib lennumasinaga maanduda juhul, kui tagatud on lennuohutus ja maaomanik on maandumiseks loa andnud. Enne maandumist peab juht olema kindel, et maandumine ei põhjustaks ohtu maapinnal olevale varale, inimestele ja õhusõidukis viibijatele.