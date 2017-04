Ugala maja uhiuuelt fassaadilt praegu vastu vaatavad hallid laigud on ehitaja kinnitusel ajutine nähtus.

Suure renoveerimise käigus nullist uuesti üles laotud Ugala teatrimaja punane tellisfassaad on kattunud inetute hallitust meenutavate laikudega. Ehitaja kinnitusel on see tavapärane nähtus, mis peagi kaob.