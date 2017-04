Kohalike elanike arvates on Risti kabel seotud põlise hiiekohaga ja Lembitu langemisega muistses vabadusvõitluses ristirüütlite vastu.

Üle sajandi kestnud Madisepäeva ehk Sakala lahingu paiga otsingutele on nüüdseks kujunenud loogiline ja selge vastus. Lahinguvälja leidmiseks tuli analüüsida vägede lahingueelset liikumist ja selgus, et see oli seni arvatust suuresti erinev.