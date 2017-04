Terviseedendaja tunnustuse pälvis Anu Kivi

Tema panus Viljandimaa terviseedendusse ja turvalise paikkonna kujundamisse on märkimisväärne. Tänu tema ettevõtlikkusele kuulub Viljandimaa 2011. aastast ülemaailmse tervishoiuorganisatsiooni WHO võrgustikku «Safe Community». Turvalisuse programm kannab eesmärki, et ükski laps ei saaks vigastuste tõttu surma, et Viljandimaa inimesed käituksid teadlikult liikluses, ujuma minnes ja lõket tehes, et noored ei tarvitaks narkootikume ning alkoholi liigtarbimine väheneks.

Samuti on Anu Kivi olnud aktiivne Viljandimaa laagripäeva «Kaitse end ja aita teist» korraldaja. Ta väärtustab tervisesõbralikku elukeskkonda, on alati väga abivalmis ja nõus jagama oma kogemusi kolleegide ja partneritega.

Pühendunud tegevuse eest pälvisid Viljandi maavalitsuse tervisetoa tänu veel tervist edendavate lasteaedade ja koolide võrgustiku koordinaatorid Kersti Puusild ja Moonika Pärna.

Samuti anti foorumil edasi rändkulp lasteaia parima vormiroa valmistajale. Seekord sai selle Mängupesa lasteaed, kus kokad Katrin Karp ja Piret Kannel valmistasid laste lemmiku kartuli-hakklihavormiroa. Veel tänati Päikesekillu perekeskust projektide «Lastevanemate ABC» ja «Lapsega liikuma» korraldamise eest ja nende ettevõtmiste eestvedajat Helena Külamat. Tänu avaldati ka vabatahtlikele tervisetoetajatele, kes korraldavad mitmesuguseid tervisetegevusi. Tervist toetava omavalitsuse tiitli sai Mõisaküla linnavalitsus.

Ettevõtted, kus pööratakse tähelepanu töötaja tervisele ja heaolule, on Viljandi vallavalitsus, Viljandi haigla, Viljandi gümnaasium ja Viljandi linnaraamatukogu.