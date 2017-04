Just sellesse muusikakooli arvutisse õnnestus petturitel sisse pääseda. Õnneks said Viljandi linnavalitsuse IT-spetsialistid Madis Mägi ja Marek Magnus õigel hetkel jaole ja failid õnnestus päästa.

​Teisipäeval sai Viljandi muusikakooli töötaja ingliskeelse telefonikõne, kus helistaja teatas, et on Microsofti esindaja ning vajab ligipääsu arvutile, sest see on viirusi täis. See on levinud petuskeem arvutisse häkkimiseks.