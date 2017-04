Teatrikunstnik esitleb Ugalas elulooraamatut

«See on raamat meie emast, kes on ligemale 170 lavastuskujundusega andnud suure panuse Eesti kultuurilukku. Ja see on ka väga isiklik raamat vahetute kirjeldustega tollest perioodist, mil kunstnik pidi võitlema kommunismimeelsete teatrijuhtide, olmemurede ja pidurdamatute teatrinatuuridega. Sellest hoolimata suutis ta luua, maalida ja olla ema kahele pojale,» räägib Hendrik Agur, kes koos vend Madis Aguriga kirjeldab raamatu lehekülgedel oma lapsepõlve Ugala teatris.

Teatrikunstnik Ingrid Aguri raamat «Elu kolm vaatust» on ilustamata jutustus, põimides isiklike ja teatrielu mitmekihiliste niitidega omavahel kunstniku noorpõlve Tomskis ning kirjeldused nelja aastakümne lavastuste sünnist.