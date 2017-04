Sportlased astuvad täna valge kaardiga koolikiusamise vastu

Kettaheitja Gerd Kanter nentis, et Eesti koolides on iga neljas-viies õpilane oma klassikaaslaste seas kiusatud. Viljandis praeguses Paalalinna koolis käinud kulturist Ott Kiivikas lausus, et kiusamine teeb haiget. «Isegi ainult sõnad võivad teha väga palju valu. Kui näed, et kedagi kiusatakse, siis sekku! Selleks pole vaja suuri muskleid. Piisab sellest, et süda ja pea on õigel kohal. Hea sõna aitab vahest väga palju.»

Olümpiakomitee sportlaskomisjoni liikmed Gerd Kanter, Ott Kiivikas ja iluuisutaja Johanna Allik salvestasid videopöördumised, milles kutsuvad üles koolikiusamisele vahele astuma. Samuti kutsuvad paljud teised Eesti sportlased ja meeskonnad täna valge kaardiga üles koolikiusamist märkama ja sekkuma. Kõik videod ja fotod jõuavad olümpiakomitee Facebooki lehele «Olen olümpiafänn».

«Kiusuvaba haridustee eest võitlevad organisatsioonid on väga tänulikud, et sportlased on näidanud üles soovi sellele olulisele teemale tähelepanu juhtida,» märkis sihtasutuse Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar. «Kui Gerd Kanteri, Johanna Alliku, Ott Kiivikase ja teiste sportlaste toetavad sõnad aitavad õpilastel leida julgust kiusamise peatamiseks vahele astuda, on sellest abi väga paljudele Eesti lastele.»

6. aprilli tähistamise algatasid rahvusvaheline olümpiakomitee ja ÜRO nime all International Day of Sport for Development and Peace. See päev keskendub spordi võimele muuta ühiskonda paremaks: sport suudab inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua.

Kui punane kaart tuleb spordis välja suure rikkumise eest, siis 6. aprillil näitavad spordiinimesed üle maailma valget kaarti, mis sümboliseerib tolerantsust, hoolimist ja positiivsust.

Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool igakevadiste õpilasküsitluste ning Maailma Tervishoiuorganisatsiooni uuringu põhjal kogeb kooliaasta jooksul kiusamist keskmiselt viiendik Eesti kooliõpilastest, nooremate laste seas lausa iga neljas.