Punane ümbrik. Kas pettus või pakutakse päriselt raha?

Kümmekond päeva tagasi hakkasidki postkastidesse jõudma punased ümbrikud. Need olid kõiksugu juhistest, reklaamidest ja selgituspaberitest lausa pungil. Üheksa eri suuruse ja paksusega paberilehte juhatasid vastama ja raamatuid tellima. Kõik kirjad ja paberid on kenasti nimelised, nii et nende saatja pidi täpselt teadma, kes sel aadressil elab.

«Petukirjad on liikvel,» kõlasid hoiatavad pealkirjad ajalehtedes ning politsei manitses igal juhul lepingu sõlmimisest hoiduma. Tarbijakaitseamet jäi vastustes esialgu umbmääraseks, sest märtsi keskel, kui postkastidesse jõudsid valges ümbrikus kirjad, mis andsid teada peatselt saabuvast punasest ümbrikust, polnud teada, millega on tegemist.

Mäng Leedust

Punase ümbriku saatja on RD Direct Estonia. Punase ümbriku saabumisest teatavas kirjas oli korraldajana nimetatud ka ettevõtet UAB IMP Baltic, aga loosimängu reeglites seda firmat enam ei figureeri. Mõlemad on Leedu päritolu ja tarbijakaitseametile varasemast tuttavad. UAB IMP Baltic on tarbijakaitsjatele sajandi alguses mitmel korral tööd andnud, kui kliendid kurtsid, et on saanud arveid pakkide eest, mida pole neile läkitatud. RD Direct on aga loosimisi korraldanud varemgi. Tarbijakaitsjad on neid uurinud ja leidnud, et kõik on seaduslik.

«Tarbijakaitseameti esialgne hinnang on, et RD Directilt ümbrikuid saades ei kaasne tarbijaile automaatselt mingit kohustust, sealhulgas tagasisaatmise kohustust,» teatas tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda. Mängus osalemise üle otsustab iga kirja saaja ise, küll aga soovitasid ametnikud kõigil enne nõusoleku andmist tutvuda kampaania reeglitega. RD Direct Estonia kampaania, mis seisab kirjas kui «Suur Auhinnamäng», on registreeritud ka kaubandusliku loteriina majandustegevuse registris.

Sellist mängu on sama ettevõte korraldanud ka varem. Võitjateks on olnud enamasti pensioniealised naised, kes ettevõtte enda tehtud ja tema kodulehel või Youtube’is leiduvates videotes räägivad, kuidas nad suure üllatusena ühel hetkel teada said, et on suure summa võitnud. Suurim võit on olnud 40 000 eurot ning selle sai veebruaris üks Põlvamaal elav naine.

RD Direct Estonia esindaja Karinee Sein selgitas, et Suurt Auhinnamängu on Readers Digesti kaubamärgi all tegutsev ettevõte teinud varem ühe korra. «See oli proovikampaania. Nüüd aga oleme alustanud juba uut kampaaniat ja selle käigus on meil mitu võitjat,» ütles ta.

Mullune vaheloosimine oli mais ja siis selgus esimene 15 000 euro võitja. Detsembris oli kogu aastat kokkuvõttev loosimine, mille käigus anti välja 15 000 ja 40 000 euro suurune võit.

Raamatu reklaam

Miks aga üks ettevõte justkui asja ees teist taga kümneid tuhandeid eurosid laiali loosib? Karinee Seina seletusest ja tarbijakaitseameti hinnangust ilmneb, et mängu võib pidada ettevõtte reklaamikampaaniaks. Lihtsalt moodus, kuidas klientideni jõuda, erineb tavapärasest.

«Meie eesmärk on innustada inimesi tarbima meie pakutavaid tooteid,» selgitas Sein. Neid tooteid on praegusel juhul vaid üks: toidust kõnelev raamat. Sada aastat tegutsenud ettevõte Reader’s Digest on Eestis väga uus, alles teist aastat.

Samas kinnitab ettevõte, et loosis osalemiseks pole kohustust osta raamatut. Üks osa auhindadest on avatud kõigile, kes saadavad tagasi punasesse ümbrikusse pandud loosimaterjalid. Teine osa auhinnast on aga seotud konkreetselt ostuga.

Avalikult esitleb loosi korraldaja kolme võitjat. Kõik nad on pensioniealised naised maapiirkondadest, Otepäält, Tamsalust ja Valgjärvelt. Kahega neist on intervjuu ettevõtte veebilehel. Paraku ei selgu neist intervjuudest, kas võitjad on tellinud nimetatud firmalt raamatu või mitte.

Küll aga tunnistas 40 000 euro suuruse võidu saanud Hiie Kostina, et kui ta leidis postkastist kirja, milles võidust teatati, pidas ta seda järjekordseks petukirjaks. «Neid jamakirju on nii palju olnud,» nentis ta. Alles siis, kui nooremad sugulased internetis asja uurima hakkasid, sai neile selgeks, et Kostina on tõepoolest võitnud.

Tänavu kirja saanutel ja loosimisele kutsututel tekkis lisaks pettuse kahtlusele küsimus, kust on loosimängu korraldaja saanud nende aadressi. «Selleks tarbeks on meil koostööpartnereid, kes kasutavad oma andmebaasi, et meie kampaania kirjad välja saata. Me isiklikult andmeid ei oma,» teatas Sein, jättes ütlemata, kes on need koostööpartnerid.

Tarbijakaitseamet aadresside levimises rikkumist ei näe.