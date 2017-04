Selle aasta liiklustalgute fookuses on kiiruseületajad

Aasta-aastalt kasvanud kiiruseületamiste arv linnades on üks põhjus, miks ka tänavused politsei liiklustalgud keskenduvad raske jalaga juhtidele. Ettepanekuid saab sisestada 11. aprillini, misjärel teeb politsei 19. aprillil liiklusjärelvalvet märgitud ettepanekute alusel. Rämpspostituste vältimiseks saab ettepanekuid teha läbi Facebooki konto.

„Liiklustalgud on Eestis elavate inimeste ja politseinike ühine ettevõtmine liikluse turvalisemaks muutmiseks. Saame minna nendele ristmikele, teedele ja tänavatele, kuhu meid oodatakse,“ ütles politseikapten Sirle Loigo. Ta loodab, et liiklustalgud aitavad inimeste pähe viia sõnumi, et kiiruse ületamine on ohtlik. „Kui ühel päeval pööravad 250 politseinikku tähelepanu kiiruseületajatele, siis see peaks juhid panema mõtlema, milline oht lubatust suurem kiirus on,“ rääkis Loigo.

Sarnaselt eelmisele aastale keskenduvad talgud sõidukite kiirusele, sest see on alati inimeste suurimaks mureks. „On juhte, kes ei pea maanteel või võõras kohas kiiruse ületamist ohtlikuks ja häirivaks, kuid tunnetab kiiruse ohtu kodu või töökoha läheduses. See on paradoksaalne – ma ei taha, et teised kihutavad minu kodu naabruses, aga võõrastel tänavatel ületan piirkiirust oma käitumisele mõtlemata,“ ütles Loigo välja. Politseikapten lisas, et igal aastal tabatakse ka selline kiiruseületaja, kes on ise rakenduse kaudu ohtlikust kohast teavitanud.

19. aprillil toimuvad liiklustalgud on üleeuroopalised ning Euroopa liikluspolitseinikke võrgustiku Tispoli ühine ettevõtmine. Eestis saab ettepanekuid teha siiski vaid kohalike liiklusmurede kohta.

Eelmisel aastal märkisid inimesed üles 1200 kohta, kus kiiruseületamise valmistab muret. 2014. aastal laekus ligi 3000 ettepanekut, neist üle 800 puudutasid sõidukiirust.

Kaardirakenduse leiab aadressilt www.liiklustalgud.ee.