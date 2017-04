​Kui elukutseline autojuht jääb rooli taga magama ja põhjustab õnnetuse, tasub uurida, milline on tema tervis, leiab autoettevõtete liidu direktor. Ametiühing ütleb, et tervisemured on päevakorral, ent rohkem teeb muret tööaja näpistamine puhkuse arvelt.