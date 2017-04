Kui Isamaa ja Res Publica Liit ei lähe oma nime all Viljandi linnavolikogu valimistele ning kui Ando Kiviberg teatab, et ei kavatse uuesti linnapeaks kandideerida, tekiks Viljandi poliitikas täiesti uudne seis. Esimest korda juhtuks, et valija ei saa senistele juhtidele hinnangut anda. Hinneteleht jääks tühjaks.