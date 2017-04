Ümber Viljandi järve jooks toob kokku tuhandeid osalejaid

Ümber Viljandi järve jooksu korraldustoimkonna juhi Mati Jürissoni sõnul on registreerunute arv kuu aega enne starti rõõmustav. «Praegune seis lubab loota, et tulemas on taas suur spordipidu, millele on oodata ligi 4000 jooksjat ja kepikõndijat,» sõnas ta.

Samal ajal kui jooksul osalejatel on ligi 12 kilomeetri pikkuse raja läbimiseks veel kuu aega võimalik treenida, on korraldajad asunud rada ette valmistama. Suurim muudatus on joogipunktide asukohas.

Neid on rajal tavapäraselt kaks ning esimene neist kolib jooksjate ja kepikõndijate soovil tagasi oma ajaloolisesse asukohta Orika silla juures. Selleks on korraldajad teinud nii sügisel kui kevadel tublisti ettevalmistustöid ja võtnud maha suure hulga võsa. Nüüd tuleb veel soine maa pinnasega täita ning koht jooksjatele joogitopside jagamiseks ongi valmis. Teine joogipunkt kolib Viiratsi mäele ehk umbes kahe kilomeetri kaugusele finišist.

Korraldajad on täitnud järve ümbritseva matkaraja madalamaid ja vesisemaid kohti saepuruga, et osalejatel oleks võimalikult mugav rada läbida.

88. ümber Viljandi järve jooksu üritused saavad alguse pisut enam kui nädala pärast, 14. aprillil kell 16, mil antakse künnipäeva jooksu start. Tegemist on Viljandi staadionilt startiva ja seal lõppeva treeningjooksuga, mis annab võimaluse osalejatel kevadel rajaga tutvuda. Sellele jooksule registreeruda pole vaja, stardinumbrit ei anta ning parematele auhindu ei jagata.

Päev enne suurjooksu starti, 30. aprillil on Viljandi staadionil lastejooksud ning Eesti koolide kümneliikmelised võistkonnad selgitavad endi seast parimad teatejooksus ümber Viljandi järve.

Ümber Viljandi järve jooksu start antakse 1. mail kell 12. Kepikõndijad asuvad rajale kümme minutit hiljem.

Jooksule saab registreeruda veebilehel www.viljandijarvejooks.ee.