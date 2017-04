Kas tops on moes?

Lippo joob kohvi päris palju, sest see maitseb talle ja ühtlasi hoiab ärkvel. Kas kohv on tassis või papptopsis, on talle ükskõik. «Minu jaoks ei ole maitsel vahet.»

See, kas ta ostab kohvi kaasa või joob kohvikus kohapeal, oleneb parasjagu käsil olevast tegevusest. «Kui ajan tööasju, võtan kaasa, kui olen sõpradega väljas, eelistan kohapeal nautimist.»

Lippogi peab täiesti tavaliseks, et kohvitopsidega ringi käiakse. «Paljud mu sõbrad ja tuttavad joovad väga palju kohvi. Tänaval, kohvitops käes, jalutamine on normaalne.»

Seda, et kohvijoomine moes oleks, noormees aga ei arva. «Vaevalt see nii on. Usun, et see on lihtsalt nagu kiirtoiduga: kiire, lihtne ja mugav lahendus.»

Papist kohvitopsi termos­kruusiga asendada ei ole Lippo plaaninud. «Kas see topsi hind on seda mässamist väärt? Termos jääks mulle lihtsalt jalgu, topsiga on lihtsam,» põhjendas ta.

Ka Lippo on kohvijoomisharjumuse saanud kodust ja juba lapsepõlves. «Kohv äratab mind üles ja teeb päeva erksamaks. Kui ma kohvi ei saa, muutun uniseks ja uimaseks ning pea ei võta hästi.»

Sellele, kas ta on kohvisõltlane, ta mõelnud ei ole. «Usun, et see on üks süütu pahe, ja ma ei ole kunagi sellest loobuda plaaninud. Kui aga papist kohvitopsid kaoksid, jääksin vist kohvita.»

Mõttetu kulutus

«Minu hommik algab alati tassi kohviga. Kui kiireks läheb, siis joon esimese tassi töö juures,» rääkis Allar Lint.

Tööl joob ta kuue tunni jooksul kindlasti veel kaks tassi kohvi ning mõnikord võtab kohvi isegi enne magamaminekut.

Temal sai kohvijoomine alguse ühest Nescafé lahustuva kohvi pakist ja nüüdseks on see muutunud sõltuvuseks. «Harjumatu on istuda arvuti taha, kui kohvi käepärast pole.»

Lint tunnistab, et on nüüdseks saanud teadlikumaks ja jälgib oma kohvikoguseid. Ta on üritanud sellest harjumusest ka vabaneda, aga praegu loobumisele enam ei mõtle. «Armastan kohvi selleks liiga palju. Vajan vähemalt tassi kohvi päevas. Just see esimene tass on parim ja maandab pingeid.»

Papist kohvitopsi sõber Allar Lint ei ole, sest peab seda mõttetuks kulutuseks. «Topsis ostan kohvi vaid pikematel autosõitudel, et pimedas erksam olla, aga seda juhtub harva.»

Ka kodust ei ole mees kuhugi kohvi kaasa võtnud. «Eelistan seda juua kohapeal, sest siis on aega seda ka nautida. Mind segaks ja häiriks, kui peaksin tähelepanu pöörama sellele, et tops ümber ei läheks.»

See, millisest anumast kohvi pakutakse, ei ole Lindi meelest tähtis. «Maitsevahe tuleb ikkagi valmistamisstiilist: on see siis pätikas või masinakohv.»

Nendele, kes kohvitopsiga tänaval jalutada armastavad, Lint suurt tähelepanu ei pööra. «Ma ei ole trendi jälgija, aga olen täheldanud, et kohvi tarbimine on tõesti suurenenud ja see ei pruugi olla seotud ainult kohvitopside populaarsusega.»