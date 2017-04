Ühinev lasteaed sai rõõmsa logo

Lasteaia logo ja lipu leidmiseks korraldatud konkursile laekus kümme tööd, millest žürii valis välja Priit Joasoo töö «Sünergia». Konkursi võiduga kaasnes 300 euro suurune preemia.

Lasteaia Krõll direktor Margit Suurmets ütles, et välja valitud logo eristus teistest tänu oma lihtsusele ja sisule. «Autor oli aluseks võtnud tänase Krõlli ja Mängupesa logod. Krõlli puhul joonistub välja rõkkavalt naerev Krõll. Mängupesa märgil on pealtvaates ringiratast kätest kinni hoidvad lapsed. Meeldis see, et logo autor oli tabanud meie soovi, et üheskoos on võimalik saavutada rohkem, kuid samas peaks säilima killuke endast. Uus logo kirjeldab tõelist krõllipesa - pesatäis lapsi hoiab

rõõmust rõkkava Krõlli ümbert kinni. Laste peanupud on kui päikesetäpid, mis Krõlli ümber säravad,» kirjeldas Suurmets uut logo.

Lasteaeg Mängupesa direktori kohusetäitja Katrin Larm lisas, et logo meenutab suurt säravat päikest, mis võiks sümboliseerida nii lasteaias käivate laste kui ka ühinevate lasteaedade usku õnnelikule ja turvalisele tulevikule. «Kuna ühinevate lasteaedade väärtusteks on kodutunne, ausus ja austus, sõprus, iseseisev mõtlemine ja tervis, siis sobib päikese motiiv seda kõike edasi andma. Logo värvide valik kannab endas meie põhiväärtusi toetavat energiat - päikesekollane ja mururoheline, turvalise lapsepõlve värvid,» rääkis Larm.