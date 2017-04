Hea linna- või vallavolikogu liige ei ole üksnes arukas ja aus, vaid ka mitte just suu peale kukkunud. Vähemalt nii sõnaosav peaks ta küll olema, et suudab volikogus toimuvat teistele selgitada. Eeskätt muidugi neis asjus, kus tal endal on otsene roll. Näiteks mingile dokumendile pandud pookstavi kaudu.