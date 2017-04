Hulk proovi teinuid sai halva teate

Eesti infektsioonhaiguste seltsi esimehe Matti Maimetsa sõnul on üllatuslik, et nii suur hulk inimesi reageeris kutsele. «C-hepatiit ei ole ikka veel väga tuntud haigus, kuigi võib põhjustada maksavähki ja varakult avastades on võimalik täielikult terveneda,» selgitas doktor Maimets.

See on salakaval haigus. 52-aastane Anniki Telling põdes enda teadmata 20 aastat C-hepatiiti – haigust, mis hullemal juhul lõpeb maksavähi või surmaga. Eestis epideemiana levivast viirusest on võimalik paraneda. C-hepatiit on nimelt üks väheseid viirushaigusi, mida saab ravida. Vahel ei ole C-hepatiiti põdevad inimesed haigestumiseks ise midagi teinud.

Veebruaris ja märtsis käis meditsiinilaboris proovi tegemas lai spekter inimesi kogu Eestist ‒ noortest soliidsete pensioniealisteni välja. Labori infektsioonhaiguste valdkonna juhi doktor Paul Naaberi sõnul avastati viiruse esinemine väga erinevatel inimestel, see ei ole kaugeltki narkomaanide seas leviv viirus, nagu meil ekslikult arvatakse. Kampaania korras tulnud patsiendid saavad laborist soovi korral kaasa eriarsti saatekirja.

Eestis on hinnanguliselt 20 000 C-hepatiiti nakatunut – seda on ligi kolm korda rohkem, kui meil arvatakse olevat HIV positiivseid. C-hepatiit on maksapõletik, mida tekitab C-hepatiidi viirus ehk HCV. Paljudel nakatunud inimestel ei pruugi aastaid sümptomeid ega kaebusi esineda, mõnel ei teki neid kunagi. Mõnel võivad esineda väsimus, naha ja silmade kollasus, seedehäired, tume uriin ja hele väljaheide, kõhuvalud ja palavik. Haigusnähtusid esineb umbes ühel kolmandikul nakatunutest, sageli üsna kergelt. Rohkem kui 80 protsendil C-hepatiidi viirusega nakatunud haigetest areneb kauakestev või krooniline C-hepatiit.