Päästeametnikud hoiavad lõkkepõletajatel silma peal

Möödunud pühapäeval oli päästeameti pressiteenistuselt tulnud info järgi Viljandimaal kaks suuremat kulupõlengut. Karksi-Nuias Lossi tänaval põles 30 ruutmeetrit kulu ning Viljandi vallas Väike-Kõpu külas 0,7 hektarit kulu ja oksahunnik, mille päästjad kustutasid.

Laupäeval hommikul teatati, et Viljandi vallas Uusna külas on korteris suits. Päästjad selgitasid välja, et elanik oli toidu pliidile jätnud ja ise magama jäänud. Ohtlik olukord kõrvaldati. Päästjad manitsesid korteriperemeest ja tegid märkuse suitsuanduri puudumise kohta. Mehe andmed edastati järelevalveinspektoritele.