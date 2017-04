Viljandi jätkab koostööd grusiinidega

Detsembris Viljandi ja Telavi linnajuhtide vahel kokkulepitud koostöö jätkub konkreetsetes punktides. Avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kulli sõnul on sel korral delegatsioonis aktsiaseltsi Viljandi Veevärk arendusjuht Rein Triisa ja aktsiaseltsi Eesti Keskkonnateenused Lääne regiooni juht Jaan Viljas. «Just tänavavalgustus ja jäätmekorraldus on need alad, kus Telavi linn vajab enim nõustamist ja kogemuste vahetamist. Püüame leida lahenduse ka Telavi haigete mändide probleemile ning selleks on meil kaasas Eesti maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakasvatuse osakonna peaspetsialist Kalev Adamson,» rääkis Kull.

Viljandi linnapea Ando Kiviberg on edastanud Telavi linnapeale Platon Kalmakhelidzele kutse tulla Eestisse ja Viljandisse mai lõpus ja juuni alguses külla, et muu hulgas osaleda Viljandi hansapäevadel.