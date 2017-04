Sõprade selts aitab vallamaja uue katuse alla

Reedel särasid valge roovitise taustal katuseharjal uued punastest tellistest laotud korstnapitsid.

Heimtali muuseumi hing, rajaja ja eestvedaja akadeemik Anu Raud selgitas rõõmsal häälel, et kunagisest vallamajast on saanud üliõpilaste pesa, kus nood saavad praktika ajal ulualust. Samuti on majas ruumid, kus kunstitudengid oma töid teevad ja loovusel lennata lasevad. Hoones on kõik vajalik: avar töökamber, köök ja magamisasemed kaheksale inimesele.

«Silmal on kohe rõõmus vaadata, kui ehitatakse,» lausus Anu Raud.

Ajutiselt on mõne aja suletud Heimtali muuseumi maakivist peahoone. «Seal tehakse esimesel korrusel veidi sanitaarremonti ning kevadel tahame Taimi Soo abiga väljapanekut värskendada,» kõneles perenaine.

Kunagise vallamaja, praeguse üliõpilaste praktikapaiga katuse vahetamise tarvis sai sõprade selts tuge põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti projektirahast.

«Minu suur unistus on, et kogu meie kompleksist kujuneks õdus loometalu kõigile kunstiinimestele. Seni oleme selles suunas jõudumööda ka liikunud,» kõneles Anu Raud.

Eesmärgile aitab muu hulgas lähemale sihtasutus Raudvara, mis tuleval nädalal muuseumi juurde luuakse. «Selline plaan meil on, et saaksime tublilt tegutseva sõprade seltsi kõrvale kindlakäelise juhtimisega sihtasutuse. Kui kõik läheb hästi, jõuame notariaalse kinnitamiseni juba teisipäeval,» rääkis Anu Raud.

Ta täpsustas, et sihtasutuse nimi ei tulene tema perenimest. «Meil on siin ümberringi palju raudse nimega paikasid: Raudna, Raudnaela ja nii edasi.»